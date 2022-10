Wo die Seewinkler Wies’n noch nicht „gmahd“ sind

Der nördlichste Bezirk des Burgenlands hat die Parteifarbe gewechselt. Seit 2017 hatte die ÖVP eine knappe Mehrheit bei den Bürgermeistern (14 von 27) im Bezirk Neusiedl am See gestellt. Zwei von ihnen, in Gattendorf und Andau, mussten sich bereits am 2. Oktober SPÖ-Kandidaten geschlagen geben.

Vor der Stichwahl am kommenden Sonntag wackeln drei weitere türkise Bürgermeistersessel: In Apetlon, St. Andrä am Zicksee und Weiden am See lagen am 2. Oktober SPÖ-Herausforderer an erster Stelle – allerdings ohne die 50-Prozent-Hürde zu nehmen.

Das sind die Stichwahl-Kandidaten (und die Kandidatin):