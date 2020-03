Wirtin trotzt dem Gasthaussterben im Südburgenland

Ein Bericht über Bildein hat Violetta Anna Kàntor auf die Gemeinde im Pinkatal aufmerksam gemacht. Die gebürtige Ungarin ist seit zehn Jahren in der Gastronomie tätig. „Ich will sesshaft werden und nicht immer nur auf Saison am Neusiedler See arbeiten“, sagt Kàntor. Sie hat sie sich das Gasthaus im Dorf ohne Grenzen ausgesucht und in Bildein ist man über den gastronomischen Neuzugang froh. „Wir hatten seit September 2018 keinen Wirt mehr“, sagt ÖVP-Bürgermeister Walter Temmel. Die Suche nach einen neuen Betreiber für das Gasthaus samt Veranstaltungssaal gestaltete sich mehr als schwierig. „Überall sperren Wirte zu und nur wenige auf“, meint Temmel. So sinke die Zahl der Dorfgasthäuser seit Jahren. Fehlende Nachfolger, weniger Gäste und mehr Behördenauflagen tragen zum Wirtesterben bei.