Winzerpaar Keringer reüssiert (inter-)national

„Man könnte auch sagen, langsam wird es langweilig, aber das stimmt nicht. Die Ehrfurcht vor dieser Auszeichnung wird immer größer“, sagt Winzer Keringer. Die Auszeichnungen sei eine Bestätigung, dass das Weingut mit der „individuellen Vinifizierung“ der Weine auf dem richtigen Weg sei.

Doch nicht nur international konnten die Winzer reüssieren, sondern auch zu Hause: Der 100 Days Cabernet 2018 wurde in Eisenstadt bei der Burgenländischen Landesprämierung Landessieger in der Kategorie „Internationale Rotweine“. Der edle Rebensaft wurde zudem als Salonwein 2021 in den Salon Österreich Wein aufgenommen.

Familienweingut

Bei der Weinprämierung Burgenland 2021 wurden 730 Weine mit Goldmedaillen ausgezeichnet. Ins Finale schafften es 91 Weine von 62 Betrieben. Insgesamt wurden in 17 Kategorien 16 Betriebe ausgezeichnet und 1.800 Proben eingereicht.

Im Jahr 2004 haben die Keringers das Familienweingut in Mönchhof übernommen, sie produzieren vorwiegend Rotweine. Knapp eine Million Flaschen werden gekeltert. Auf den Lorbeeren ausruhen wollen sich die Keringers nicht: heuer wurde in die Auspflanzung neuer Weingärten investiert. Mit Rebsorten wie dem Blütenmuskateller will man auch dem Klimawandel trotzen.