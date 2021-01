Wieso das Fasten im Trend liegt

17 Prozent gaben an, sich aufgrund der Corona-Situation und des Lockdowns gesünder ernährt zu haben, 16 Prozent reduzierten den Konsum von Süßem, 15 Prozent setzten auf gemüsebetonte Kost, 14 Prozent konsumierten weniger Fleisch. Nur 13 Prozent aßen mehr als sonst.

Der achtsame Umgang mit der körperlichen und geistigen Gesundheit ist mehr in den Mittelpunkt gerückt.

Immunsystem stärken

Abgefragt wurde auch, wie die Österreicher in der Zeit der Pandemie auf ihre Gesundheit schauen. Mehr als die Hälfte gab an, mehr Zeit in der freien Natur verbracht zu haben. Nach den Methoden befragt, um in Covid-Zeiten ganz gezielt ihr Immunsystem zu stärken, nannten sechs von zehn Befragten das Tanken frischer Luft sowie vier von zehn Personen den häufigeren Verzehr von Obst und Gemüse.