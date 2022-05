Wiesener Anananas-Erdbeere: Die Zeit für süße Früchte hat begonnen

"Älteste Erdbeergemeinde-Österreichs"

Wiesen gilt als Österreichs älteste Erdbeer-Gemeinde, sagt Bürgermeister Matthias Weghofer. Seit etwa 150 Jahren wird die Frucht hier angebaut. Nachdem die Reblaus den Weinstöcken zugesetzt hatte, haben die Bauern statt Reben Erdbeeren angebaut.

Um 1870 sollen zwei Wiesener die ersten „Ananaspflänzchen“ - vermutlich von Deutschland- nach Wiesen gebracht haben. Besondere Verdienste um die Erweiterung der Kulturen hatte sich der damalige Volksschuldirektor Johann Földös gemacht: Er war an der Einrichtung und Leitung der 1912 gegründeten „Erdbeerversuchsanstalt“ in Wiesen beteiligt. "Die Versuchsanstalt war mit dem Auftrag gegründet worden, neue Anananssorten Sorten zu erproben, zu akklimatisieren und dann an die übrigen Besitzer in Wiesen abzugeben", ist in der Ortschronik zu erfahren. Die Einrichtung wurde bis 1922 geführt.

Neue Erdbeerkönigin

„Botschafterin“ der Frucht war Erdbeerkönigin Nathalie Ramhofer. Die 17-Jährige hat ein Jahr lang die Erdbeeren bei Anlässen repräsentiert. Am Sonntag endete ihre „Regentschaft“. Die Bevölkerung hat eine neue Königin gewählt: Antonia Cubert hat das Rennen für sich entschieden.