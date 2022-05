Familypark St. Margarethen setzt auf Moorochsen

Schon seit 2014 schwört der Gastronomie-Leiter des Parks, Mario Groschner, auf das besondere Fleisch aus dem Südburgenland. In den vergangenen Jahren wurden immer wieder neue Moorochsen-Produkte in das Angebot aufgenommen. „Der Moorochse zeichnet sich durch sein feinfaseriges und mürbes Fleisch aus. Die Gastronomie eines Freizeitparks ist grundsätzlich Systemgastronomie. Wir legen jedoch ein großes Augenmerk auf einen hohen Anteil an Frischware und Regionalität. Es ist uns ein Anliegen, unseren Gästen auch Spezialitäten im Speisensortiment anzubieten, die man in einem Freizeitpark vielleicht nicht erwarten würde“, erklärt Groschner seine Philosophie.