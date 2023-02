Wieder mehr Unfälle mit Betrunkenen 2022 im Burgenland

Dieses Jahr werde weiter an der Senkung der Verkehrsunfälle und der Erhöhung der Verkehrssicherheit gearbeitet, kündigte der Leiter der Verkehrsabteilung an. Ein Aspekt sei dabei die Bewusstseinsbildung schon ab dem Kindesalter. Schwerpunkte werde es auch wieder geben, was die Hauptursachen für Verkehrsunfälle betrifft - Geschwindigkeit, Abstand, Alkohol, Drogen, Ablenkung etwa durch das Handy sowie der Sicherheitsgurt. Verstärkt überwacht werden die Motorradstrecken und es gelte, Szenetreffen zu verhindern, so Stipsits.