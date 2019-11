Wie Welpenhandel dem Tierschutz zu schaffen macht

Auch Schweine, die in Wohnungen in Wien gehalten wurden, haben jetzt in Parndorf ihr neues Zuhause. Einige der Tiere verbringen am Gnadenhof ihren Lebensabend, andere werden für eine Zeit gepflegt und für wieder andere sucht die Veterinärmedizinerin ein dauerhaftes Zuhause. Doch Letzteres, sagt Herka, gestalte sich zusehends schwieriger.