Pärchen wollte Hundewelpen illegal in Wien verkaufen

Im Zuge eines Planquadrates ertappte die Polizei bereits am Samstag ein Pärchen auf der Mariahilfer Straße in Wien-Liesing beim Welpenhandel. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, transportierten der 21-Jährige und seine 22-jährige Begleiterin Hunde verschiedener Rassen in einem Kleintransporter.

Die Tiere waren in separaten Boxen untergebracht. Das Duo aus der Slowakei wurde angezeigt und die Hunde abgenommen.