Wie realistisch ein Comeback von Georg Pangl als BFV-Präsident ist

Der Vorstand will als Pangl-Nachfolger „eine Person des öffentlichen Lebens mit Fußballaffinität“ suchen. Seit Kurzem ist klar, Wutzlhofer bleibt Präsident und soll am 13. Mai vom BFV-Vorstand bestätigt werden. Am 18. Mai folgt seine Wahl zum Vize von ÖFB-Boss Josef Pröll.

Hinter diesem Fahrplan steht ein Fragezeichen, seit in der Vorwoche bekannt wurde, dass Pangl mit Unterstützung von Vereinen ins Amt zurückkehren könnte.