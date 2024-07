"Pangl investiert sehr viel Arbeit in den BFV"

Im Vorstand des Fußballverbandes finden sich auch frühere Kollar-Unterstützer, dennoch gebe es keine zwei Lager, betont der 59-jährige Pangl: Die Zusammenarbeit im Vorstand laufe hervorragend, „auch mit Vertretern des Kollar-Teams“, die „fachlich und charakterlich in Ordnung“ seien, sagt der Präsident Es gebe „überhaupt keine Vorbehalte“.

Das sieht auch Johannes Wutzlhofer so. Der Anwalt wurde zwar vom BFV-Vorstand für die Funktion des Rechtsmittelreferenten nominiert, galt aber als Kollar-Unterstützer. Im Vorstand werde an einem Strang gezogen, bestätigt der Jurist. Pangl sei ein Vollprofi, der „den Fußball seit 35 Jahren inhaliert, man merkt, dass er sich extrem gut auskennt“. Der Neo-Präsident „investiert sehr viel Arbeit“ in den BFV und arbeite die Agenda im Vorstand „höchst professionell“ ab, so Wutzlhofer.