Wie Cari Cari von Mörbisch aus die Musikwelt erobern

Ihr Indie-Rock mit Didgeridoo-Einlagen hat die Herzen von Musikliebhabern von Australien bis Amerika erobert: Seit 2014 sind die steirische Multiinstrumentalistin Stephanie Widmer (29) und der Mörbischer Gitarrist und Sänger Alexander Köck (28) als Cari Cari unzertrennlich. Zwei Tage nach dem „Yes We Care“-Konzert hat der KURIER Alexander Köck für ein Interview erreicht.

KURIER: Ihr Auftritt am Heldenplatz war der bisher größte von Cari Cari in Österreich. Wie hat sich das angefühlt?

Alexander Köck: Wir haben zur Sonnenuntergangsstimmung gespielt, das passt perfekt zu unserer Musik. Der Tag war für uns eine Stimmungsachterbahn: Klassentreffen mit anderen Bands, gute Stimmung und Party. Aber genauso mit den Gedanken bei der sehr ernsten Sache, die uns alle zusammen gebracht hat. Bei der Schweigeminute und dem Lichtermeer mit 100.000 Menschen musste ich ordentlich schlucken.

Vorige Woche ist Ihre neue Single „Zdarlight 1992“ erschienen. Was hat es mit dem Titel auf sich?

Der Titel ist eine Referenz auf den Song von Digitalism. Meine musikalische Karriere hat mit elektronischer Musik im Raum Eisenstadt, besonders in der Cselley Mühle, begonnen. Das Lied erzählt ein bisschen die Geschichte aus dieser Zeit – rezente Nostalgie an die 00er-Jahre. Es geht um eine Nacht, in der man Tanzen geht, vielleicht in die Cselley Mühle. Dort verliebt sich der Protagonist. Das Ganze zerbricht aber wieder, weil sie einen furchtbaren Musikgeschmack hat.