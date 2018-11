Cari Cari: Didgeridoo-Blues für Europa und die USA

Kennengelernt hatten sich die beiden 2014: Widmer, die als Kind Geige und als Teenager Gitarre lernte, hatte ihre Songs auf YouTube gestellt. Köck, zu der Zeit in einer Indie-Band, sah und hörte sie und war begeistert von Widmers rauchiger Stimme. „Dann hatte ich eine Krise mit der Band, weil alle so ehrgeizig waren und zum Beispiel einen Refrain kürzen wollten, nur damit er im Radio gespielt wird“, erzählt Köck im KURIER-Interview. „Ich lud Steffi in meinen Proberaum ein. Sie setzt sich ans Schlagzeug, und ich wusste: Das ist es! Sie hatte diesen unbeschwerten Zugang, diese ursprüngliche Lust, Musik nur zum Spaß zu machen.“