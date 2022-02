Wie das Haydnkons um 430 m2 größer wird

Neben der pädagogischen, künstlerischen und wissenschaftlichen Seite hat die Akkreditierung auch eine infrastrukturelle Komponente – sprich: es braucht mehr Nutzfläche.

Das 1970 an der Glorietteallee errichtete Gebäude, das 2008 um 2,8 Millionen Euro grundlegend saniert und umgebaut worden ist, soll um 430 Quadratmeter vergrößert werden. Es werde aber kein Quadratmeter Boden zusätzlich versiegelt, betont Haydnkons-Geschäftsführer Franz Steindl.

Sondern das Obergeschoß, dass nur auf einem Teil des Korpus aufliegt, soll nach Osten und Norden weitergezogen werden. Ein kleinerer Musiksaal, Musikzimmer und eventuell Büros sollen dort entstehen. Die Kosten sollen sich auf 2,5 Millionen Euro belaufen.

Die Summe könnte sich erhöhen, weil das Gebäude bisher nicht klimatisiert ist und auch an der Akustik Verbesserungen notwendig wären. Verantwortlich für den Zubau ist die Landesimmobiliengesellschaft LIB, kommende Woche könnte alles in trockenen Tüchern sein. Im kommenden Herbst soll mit den Bauarbeiten begonnen werden, während der einjährigen Umbauzeit wird ein Teil des Betriebs ausgelagert – noch sucht man geeignete Ausweichquartiere in der Landeshauptstadt.