Weppersdorf: Neue Ordination eröffnet

Mehr als ein Dutzend Mal hatte die Ärztekammer Burgenland die Stelle für den praktischen Arzt bzw. die Ärztin in der Gemeinde Weppersdorf (Bezirk Oberpullendorf) ausgeschrieben. Im 13. Anlauf hat es aber geklappt. Am Montag war es so weit: Allgemeinmedizinerin Annike Klenner hat ihre Ordination eröffnet.

Wie berichtet war nach der Pensionierung der Allgemeinmedizinerin im Vorjahr ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin gesucht. Das Land hatte bereits eine dislozierte Ambulanz mit Ärzten aus dem Krankenhaus Oberpullendorf geplant, um die medizinische Versorgung zu gewährleisten. Das Vorhaben stieß auf Kritik der Ärztekammer, der KURIER hat berichtet.