Wenn den ersten Schritt zur PV-Anlage ein anderer macht

Das Ergebnis: Insgesamt gibt es in Hornstein über 420.000 m2 Dachfläche, rund 0,42 km2. Das Potenzial liegt bei etwa 80.000 Megawattstunden (MWh). Wobei die Betonung freilich auf Potenzial liegt: Denn dabei eingerechnet sind alle zur Verfügung stehenden Dachflächen bei einer Sonnenscheindauer von 100 Prozent übers ganze Jahr hinweg.

Dennoch zeigt der Vergleich mit dem Sonnenpark Nickelsdorf der Energie Burgenland, wie groß das Potenzial für PV-Anlagen auf Dächern ist. Im Endausbau liegt die mögliche Gesamtleistung in Nickelsdorf bei 164.000 MWh auf einer Fläche von 1,5 km2. Ein weiterer Vergleich: Laut dem Ökostrombericht der E-Control waren Ende 2020 im Burgenland rund 4.600 PV-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 50,4 Megawatt installiert. Also weniger, als das Potenzial in Hornstein.

