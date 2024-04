Der Wein ruft in die südburgenländische Idylle

Das Südburgenland ist berühmt für seine hervorragenden Winzer und Top-Weine, die jedes Jahr beim Weinfrühling vorgestellt werden. Die größte Weinveranstaltung des Südburgenlandes findet am 4. am 5. Mai statt und lädt Weinliebhaber dazu ein, die edlen Tropfen von über 50 Winzern zu verkosten und zu genießen.

Der Shuttle-Service in Kooperation mit den Verkehrsbetrieben Burgenland, wurde beim vergangenen Weinfrühling sehr gut angenommen – sowohl von Einheimischen als auch von Angereisten – da viele Unterkünfte im Südburgenland an der Route liegen oder sogar extra angefahren wurden.

Neben regional typischen Weinen aus dem kleinsten Weinbaugebiet des Burgenlandes bietet der Weinfrühling an beiden Tagen einen Komfortfaktor: einen kostenlosen Shuttle-Bus, der die Gäste von Betrieb zu Betrieb und auch wieder an den Ausgangspunkt zurückbringt.

Tickets für den Weinfrühling sind im Vorverkauf für 52 Euro pro Person für beide Veranstaltungstage erhältlich. Im Preis inkludiert sind fünf Weinproben pro Weinbaubetrieb pro Veranstaltungstag, ein Weinglas im praktischen Glashalter, ein Wein-Guide, drei 6-Euro-Weingutscheine für den Weinkauf bei Winzern sowie der Shuttle-Bus. Erhältlich ist das Starterpaket beim Einlösen des Tickets beim Weinbaubetrieb oder an einem der Infopoints in Moschendorf, Rechnitz oder Eisenberg.

Weintrophy am 3. Mai

Zur Einstimmung auf das Weinwochenende wird am Freitag, 3. Mai, in Ratschens Restaurant & Wohnothek in Deutsch Schützen, die Wein Trophy verliehen. Die besten Blaufränkisch und Welschriesling der Region werden in feierlichem Rahmen gekürt. Die Sieger der jeweiligen Kategorie werden zu einem 4-Gänge Menü präsentiert.

Infos auf weinidylle.at.