Weihnachten: Warum der Handel klingelnde Kassen erwartet

Dass das Einkaufen in Geschäften in der Umgebung bei rund der Hälfte der Befragten ein Aspekt ist, der beim Kauf der Geschenke mitentscheidend ist, belege die Umfrage ebenso, so Gottweis. Gefragt sind auch dieses Jahr wieder Gutscheine, mehr als die Hälfte der Burgenländer wollen sie unter den Christbaum legen. Auf Platz zwei und drei im Ranking um die beliebtesten Präsente rangieren Bargeld und Spielsachen, gefolgt von Kosmetika, Bücher, Bekleidung Genussmittel, Schmuck und Sportartikeln.

Sorge um Verfügbarkeit

Seit einem Monat wird gekaufte Ware bei Spielwaren Heinz in Neusiedl am See schon in Weihnachtspapier gepackt. „Die Kunden sind seit den Lockdowns vorsichtiger geworden, was die Verfügbarkeit betrifft“, erklärtt Geschäftsführerin Karin Peck die zeitige Nachfrage. Außerdem werde seit der Corona-Pandemie auf regionales Einkaufen Wert gelegt. „Jetzt kommen öfter Kunden mit Fotos von Artikeln, die sie bei großen Online-Händlern gesehen haben und die sie jetzt bei mir bestellen wollen.“