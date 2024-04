Wasserentnahme für Landwirte: Unmut bei Genossenschaft in Gols

Das System der Wasserentnahme für Landwirte im Bezirk Neusiedl am See wird derzeit überarbeitet.

Die zuständige Bezirkshauptmannschaft hat im Zuge dessen von den betroffenen Wassergenossenschaften Informationen für die vergangenen Jahre nachgefordert - in Gols stieß dies allerdings auf Widerstand. Die Obmänner der beiden Golser Genossenschaften traten daraufhin zurück, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung.