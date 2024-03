Die Grundwasserentnahme für die Bewässerung der Äcker im Seewinkel basiert auf dem sogenannten Beweissicherungssystem , das in den 1990er-Jahren entwickelt wurde. Es schlägt an, wenn der Grundwasserspiegel ein zu niedriges Niveau erreicht. Die Entnahmebeschränkungen , die in den Jahren 2022 und 2023 aufgrund der Dürre davor notwendig gewesen waren, wurden aufgehoben. Für 2024 gibt es aktuell keine Einschränkungen aufgrund des feuchten Vorjahres.

Dass nun die Entnahmen uneingeschränkt möglich sein soll, stößt bei BirdLife auf Unverständnis: "Just in dem Moment, in dem sich die Grundwassersituation zumindest kurzfristig leicht entspannt hat", stellte Michael Dvorak in einer Aussendung am Montag fest.