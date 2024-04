Was Top-Mediziner Wolner von Doskozils Plan für Medizin-Uni hält

Nachdem das Burgenland bisher keine Universität habe, würde dem Land eine „Akademisierung nicht schaden“. Aber: Das gesamte Spektrum des medizinischen Studiums im Burgenland anbieten zu können, hält der Experte für „Wunschdenken“.

Was Wolner für machbar hält: Den ersten Studienabschnitt, also den theoretischen Abschnitt, an eine bestehende Medizin-Uni auszulagern.