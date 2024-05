Was die Schulpartner vom neuen Bildungsdirektor erwarten

Seine Pläne will der frühere Hauptschuldirektor von Markt Allhau , der zuletzt Mitarbeiter im Unterrichtsministerium war, kommende Woche präsentieren.

Wie berichtet, hat der 62-jährige Südburgenländer am 1. Mai offiziell die Nachfolge von Heinz Zitz angetreten, der sich aus familiären Gründen zurückgezogen hat und nun wieder an der HAK Neusiedl/See unterrichtet.

Aber was wollen die Schulpartner (Schüler, Eltern, Lehrer) vom neuen Mann an der Spitze der Bildungsdirektion, die für rund 32.800 Schülerinnen und Schüler sowie 4.200 Lehrerinnen und Lehrer an Landes- und Bundesschulen zuständig ist.

Überraschend wenig, wie ein Rundruf des KURIER ergibt.