Burgenland: Lehrermangel nur an zweisprachigen Volksschulen

Dass Vorarlberg auf großflächigen Plakaten im Burgenland um Lehrerinnen und Lehrer geworben hat, ist erst ein paar Monate her. Jetzt sucht das Burgenland selbst wieder Lehrpersonal – aber in anderen Bundesländern „wildern“ muss die Bildungsdirektion in Eisenstadt nicht.

Grundsätzlich stimmt diesem Befund auch Sulyoks Stellvertreter Helmut Gaal von den Christlichen Gewerkschaftern zu. „Es stimmt, dass wir alles abdecken können“, sagt Gaal. Aber nur um den Preis, dass auch Lehrerinnen und Lehrer in der Klasse stünden, die ihr Studium an der Pädagogischen Hochschule noch nicht ganz abgeschlossen haben.

Etwas anders ist die Lage an den zweisprachigen Volksschulen: Besonders in den Bezirken Neusiedl am See und Eisenstadt Umgebung bestehe Bedarf an zusätzlichen Lehrern, betont Karin Vukman-Artner, die in der Bildungsdirektion die Abteilung für das Minderheitenschulwesen leitet. Dass bald einige fertige Lehrerinnen und Lehrer die Pädagogische Hochschule verlassen, werde „für Entspannung sorgen“, hofft Vukman-Artner.