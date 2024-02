Die Leiden der Schulleiter

Rund ein Drittel gibt darüber hinaus an, im Beruf überfordert zu sein. Was laut Studie daran liegen könnte, dass die Anforderungen nach Meinung der Schulleiter (71 Prozent) in den vergangenen fünf Jahren viel größer geworden seien.

Was wiederum dazu führt, dass sich gerade ihn diesen Schulen auch die Schulleiter stark unter Druck gesetzt fühlen. Mit dem Ergebnis, dass 41 Prozent aller Schulleiter in Österreich angeben, unter großem Stress, hoher Belastung und daraus resultierend unter großer Arbeitsunzufriedenheit leiden.

Für alles verantwortlich

Was noch dazukommt, spricht Christine Obermayr an. Sie ist Schulleiterin einer Pflichtschule in Oberösterreich und Vorsitzende des Vereins pädagogischer Führungskräfte und weiß: „Der Schuh an den Schulen drückt gewaltig.“

Die Direktorinnen und Direktoren seien „vom Aufsperren bis zum Zusperren für alles verantwortlich“. Sie seien Gebäude- und Eventmanager, Krisenstab, Mediator, Sekretariat und PR-Abteilung in einem, um nur einige Punkte abseits der inhaltlich pädagogischen Arbeitsbereiche anzuführen, die oft bei den Schulleitern – mangels Alternative – hängen bleiben.

Dabei gelte aus ihrer Sicht eine Grundregel, die es zu erreichen gelte: „Geht es einem Schulleiter gut, geht es den Lehrern gut, geht es den Schülern gut.“ Und auf das Wohlergehen Letzterer sei im Bildungssystem besonders zu achten.

"Hang zur Selbstausbeutung"

Isabella Zins, Vorsitzende der AHS-Direktorinnen und Direktoren Österreichs, sieht bei ihren Kolleginnen und Kollegen den Hang zur Selbstausbeutung, während sie als Universalgenies für alles und alle zur Verfügung stehen müssten.

Warum viele für Schulleiter auf der Hand liegende Problemstellen nicht behoben werden, liegt vielleicht in diesem Ergebnis der Studie begründet: 94 Prozent der Schulleitungen finden, dass sie nicht ausreichend in die Entscheidungsprozesse des Bildungsministeriums eingebunden sind.

Und Schulen bräuchten mehr und institutionalisiertere Unterstützung durch die jeweilige Schulaufsicht. Die eingeführten Bildungsregionen schneiden auch relativ schlecht ab – 70 Prozent der Schulleiter finden, dass sich deren Einführung eher bis gar nicht bewährt hätten.

Aktionsplan nötig

Huber, Zins und Obermayr fordern, dass sich alle Akteure im Bildungswesen – vom Ministerium, über die Länder bis hin zu den Schulerhaltern mit den in der Studie aufgezeigten Problemfeldern auseinandersetzen und sich ernsthaft bemühen, diese in einem Schulterschluss zu lösen. „Nicht eine einzelne Maßnahme löst alles, wir brauchen einen gemeinsamen Aktionsplan“, sagt Huber. Der aus dem Schulleiter-Barometer abgelesen werden könne.