Was das burgenländische Kulturjahr 2024 zu bieten hat

Kaum hat 2024 begonnen, stehen schon die ersten kulturellen Hochgenüsse des Jahres ins Haus. Den Anfang machen zwei Neujahrskonzerte in Eisenstadt: Am kommenden Mittwoch (10. Jänner) geigt das Haydnorchester im Kultur Kongress Zentrum auf, am 21. Jänner folgt das Konzert zum Jahresbeginn im Schloss Esterhazy. Welche Highlights der burgenländische Kulturkalender 2024 sonst noch zu bieten hat, lesen Sie in den folgenden Zeilen – freilich ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Ausstellung John Petschinger: „Fertilize“ Der junge, aufstrebende Künstler John Petschinger aus dem Südburgenland zeigt in Eisenstadt Werke aus seiner jüngsten Schaffensphase. Landesgalerie Burgenland, 26. Jänner bis 14. April

➤ Mehr dazu: John Petschinger schafft vielschichtige Kunst mit „Wow-Effekt“