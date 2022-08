Warum Stars wie Marla Glen & Co. ein 350-Einwohner-Dorf besuchen

Adam Greene, Uriah Heep, Bad Religion. Das sind nur einige der Weltstars, die bereits auf dem Kirchplatz der kleinen Gemeinde Bildein im südlichen Burgenland gespielt haben. "Picture On" nennt sich das Festival, quasi die englische Übersetzung von Bildein.

In dem Dorf mit nur 350 Einwohnern laufen die Vorbereitungen auf das 20. Jubiläumsfestival am kommenden Wochenende auf Hochtouren. Coronabedingt waren ja die beiden letzten geplanten Termine ins pandemische Wasser gefallen, am Freitag und Samstag wird aber wieder gerockt - am Strand der Pinka und rundherum.