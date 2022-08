Warum sich der Wiedehopf im Nordburgenland angesiedelt hat

Im Frühling ist in Gols seit einiger Zeit ein fast in Vergessenheit geratenes Lied zu hören. Es erinnert ein bisschen an den Kuckuck und geht so: „Up-up, up-up-up“. Es handelt sich um den markanten Gesang des Wiedehopfs.

Dass das schöne Lied der gefährdeten Vogelart nun wieder im Nordburgenland ertönt, ist zu einem großen Teil das Verdienst von Hans und Elisabeth Göltl. Der Wiedehopf ist das gemeinsame Hobby des Pensionisten-Paares.