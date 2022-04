Gute Nachricht: Europas Eulen sind zurück

Welche Nistplätze der Steinkauz bevorzugt, weiß Wolfgang Scherzinger am besten. Der Verfasser des Standard-Werks „Die Eulen Europas“ war vorige Woche ebenfalls zu Gast bei den „kauzigen“ Nordburgenländern. „Steinkauz, Zwergohreule und Schleiereule sind Kulturfolger. Deren Existenz hängt eng mit der Landbewirtschaftung zusammen. Die Besichtigung, die wir heute gemacht haben, hat bestätigt, dass der Steinkauz genau dort geblieben ist, wo bestimmte Fleckchen in der Landschaft ‚altmodisch‘ geblieben sind. Die alte, kleinteilige Kulturlandschaft ist das, was der Steinkauz braucht.“

Auf die Warnsignale hören

Mit zunehmender Industrialisierung des Ackerbaus hat der Steinkauz dem Menschen über die Jahre die Gefolgschaft verweigert. „Das sollte für uns eigentlich ein Warnsignal sein, wenn uns die Kulturfolger verlassen, die ja mit uns gekommen sind“, sagt Scherzinger.

Steinkäuze brüten bevorzugt in alten Nussbäumen oder Scheunen bei kleinen Landwirtschaften. Wo so etwas noch vorhanden ist, kann man heute auch noch das eine oder andere Steinkauz-Paar finden. Wo es keine geeigneten Nistplätze mehr gibt, helfen Wurm und Paar mit ihren selbst gebauten Brutkästen nach, die sie beispielsweise neben schonend bewirtschafteten Weingärten aufstellen. 300 der selbst gebauten Kästen haben sie bisher im Bezirk Neusiedl am See montiert.