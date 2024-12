Warum Nicholas Ofczarek im Burgenland im Anzug in die Sauna geht

"Du? Du hast hier nichts verloren!", ruft Nicholas Ofczarek, im Anzug bis zur Hüfte im Thermalbecken stehend.

In gewohnt exzentrischer Weise sagt der Burgschauspieler in der neuesten Werbekampagne des Burgenland Tourismus dem Alltag den Kampf an. Im Schwimmbecken legt Ofczarek erst die Krawatte, auf der Sonnenliege die Schuhe, in der Sauna schließlich auch das Sakko ab - der Alltag ist besiegt. Am Ende des 40-sekündigen Werbeclips haucht der Schauspieler das Motto der neuen Kampagne: "So einen Thermengenuss spielt's nur da".

Es ist das nunmehr vierte Mal, dass Nicholas Ofczarek für den Urlaub im Burgenland die Werbetrommel rührt. Nach originellen Videos zu den Themen Wein, Genuss und Kultur werden diesmal die vier Thermen im Land gekonnt in Szene gesetzt. Ab morgen, Freitag, wird der neue Clip im Fernsehen und im Internet zu sehen sein. Hier können Sie sich das Video schon heute ansehen:

Thermengenuss Burgenland

400.000 Euro kostet die Werbekampagne, wie Burgenland-Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkl bei der Präsentation am Donnerstag in der St. Martins Therme Frauenkirchen verriet. Die vier Thermen (Frauenkirchen, Lutzmannsburg, Stegersbach und Bad Tatzmannsdorf) beteiligen sich mit je 30.000 Euro. Das Burgenland soll mit der neuen Werbung noch stärker als Wellness- und Familiendestination ins Rampenlicht rücken, so der Plan des Burgenland Tourismus. Bis jetzt scheint der Plan auch gut aufzugehen: Die bisherigen Werbefilme mit Nicholas Ofczarek in der Hauptrolle wurden mehrfach ausgezeichnet - unter anderem mit dem Staatspreis für Werbung.

© Burgenland Tourismus Martin Adelwöhrer, General Manager St. Martins Therme und Lodge, Peter Prisching, Geschäftsführer AVITA Therme & Resort, Mag. Werner Cerruti, MBA, Geschäftsführer Sonnentherme Lutzmannsburg-Frankenau GmbH, Burgenland Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel und Marcel Pomper, MBA, General Manager Allegria Resort Stegersbach

Der neue Clip wurde in der Avita Therme Bad Tatzmannsdorf gedreht. Ofczarek verkörpert seine Rolle diesmal besonders authentisch - denn er ist "seit Jahrzehnten" Stammgast in der südburgenländischen Erholungsoase, wie der 53-Jährige in einer Grußbotschaft verriet, die im Rahmen der Premiere eingespielt wurde: "Ich bin begeisterter Burgenland-Thermen-Besucher, weil ich hier alles finde, was ich mir vom Thermengenuss erwarte", schwärmte der Schauspieler.

Rekordjahr für Burgenland Tourismus Neben der neuen Werbung konnte Didi Tunkl am Donnerstag auch erfreuliche Zahlen präsentieren: Denn das Burgenland steuert auf ein touristisches Rekordjahr 2024 mit rund 2,5 Millionen Nächtigungen zu. "Wir schwimmen auf einer Erfolgswelle", frohlockte Tunkl. Daran haben die Thermen einen erheblichen Anteil: Rund ein Drittel aller Nächtigungen im Burgenland entfallen auf die Thermengemeinden. Im Jahr 2023 zählte man 1,08 Millionen Thermen-Übernachtungen.

Auch die eine oder andere Neuigkeit aus den Thermen selbst war am Rande der Kampagnen-Präsentation zu erfahren. So verkündete Werner Cerutti, Geschäftsführer der Sonnentherme Lutzmannsburg, dass zum 30-jährigen Jubiläum im Jahr 2025 einige Neuerungen geplant sind.

Nachdem erst im vergangenen Sommer das neue 5D-Wasserkino "Cinesplash" eröffnet wurde, soll im kommenden Jahr der Bau der "größten Rutschenlandschaft Europas" in Angriff genommen werden. Laut Cerutti werden 25 Millionen Euro in die Erweiterung der Familientherme investiert.