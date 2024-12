Am Heiligen Abend in der Therme? "Viele wollen Urlaub machen"

Und auch in den kommenden Wochen ist die Buchungslage gut, sogar am Heiligen Abend.

Didi Tunkel, Geschäftsführer von Burgenland Tourismus, sieht in der erfolgreichen Positionierung des Burgenlands als Kultur- und Eventdestination einen zentralen Faktor für erfreuliche Tourismusstatistik: "Mit unseren Kampagnen 'So einen Kulturgenuss spielt’s nur da' und 'Bühne deines Sommers' waren wir heuer intensiv auf unseren Märkten vertreten." Veranstaltungen wie die Starnacht am Neusiedler See oder das See Opening, das 45.000 Besucherinnen und Besucher anzog, stärkten das Profil der Region. Auch internationale Auftritte, etwa bei den Medientagen in München, trugen zur Sichtbarkeit bei.

Rekordzahlen im Sommerhalbjahr 2024 Das Burgenland kann auf ein Rekordsommerhalbjahr 2024 zurückblicken. Mit einem Anstieg der Ankünfte um 3,8 Prozent auf 792.760 und einer Steigerung der Nächtigungen um 2,7 Prozent auf 2.220.652 Nächte verzeichnete die Region die besten Zahlen ihrer Geschichte.

Österreichische Gäste dominieren weiterhin mit einem Anteil von 76 Prozent an den Nächtigungen, was einem Zuwachs von 3 Prozent entspricht.

Auch aus dem Ausland kamen gute Nachrichten: Gäste aus Ungarn verzeichneten ein Plus von 25,9 Prozent, die Slowakei legte um 18 Prozent zu. Deutschland bleibt mit 334.299 Nächtigungen der wichtigste internationale Markt, auch wenn hier ein Rückgang von 3,4 Prozent zu verzeichnen war.

Jetzt ist aber Winter und damit die Zeit der Thermen angebrochen. Aus dem Avita Resort in Bad Tatzmannsdorf, das erst unlängst umgebaut wurde (der KURIER berichtete), wird eine hohe Auslastung gemeldet. "Für uns Thermen ist jetzt Hauptsaison, und wir sind sehr gut gebucht – auch am Heiligen Abend", erklärt Geschäftsführer Peter Prisching. Dies sei Teil eines Trends, den er zunehmend beobachtet: "Die Bedürfnisse der Gäste haben sich verändert. Viele möchten Weihnachten nicht mehr zu Hause verbringen, sondern richtig Urlaub machen."

Im Tagesgeschäft spüre man positive Effekte der jüngsten Investitionen. "Unsere neuen Produkte, wie das 'Deluxe Deck' und die erweiterten Sauna-Angebote, funktionieren unglaublich gut und werden hervorragend angenommen." Prisching ist stolz, dass die Therme keinen Investitionsrückstau aufweist: "In der Hardware sind wir sehr gut aufgestellt." Kurzurlaube im Wandel Ein weiteres Thema, das Prisching beschäftigt, sind die Veränderungen im Buchungsverhalten. "Die Buchungsintervalle haben sich wesentlich verändert, was die Planung schwieriger macht. Teilweise sind auch Unsicherheiten am Markt spürbar." Dennoch bleibt er optimistisch: "Die Ansprüche der Gäste wachsen zwar mit den erforderlichen Preissteigerungen, aber das Interesse an hochwertigen Angeboten ist ungebrochen."

