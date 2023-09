7 neue Rutschen, 200 Liegen mehr: Therme baut bei laufendem Betrieb um

Laut den aktuellen Zahlen des Monats August ist Lutzmannsburg weiter die drittstärkste Tourismusgemeinde des Landes. Auch wenn die 45.832 Nächtigungen ein Minus von 3,1 Prozent im Vergleich zu 2022 bedeuten.

Insgesamt bilanziert die Region, also der Tourismusverband Mittelburgenland, leicht positiv. Mit 68.473 Nächtigungen liegt man mit 1,2 Prozent im Plus, bleibt aber hinter dem Nordburgenland mit 311.628 Nächtigungen und dem Südburgenland (107.212) in absoluten Zahlen die schwächste Region im Land.