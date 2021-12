Warum Kleinmürbisch die Nummer eins in Österreich ist

Am anderen Ende des Spektrums in Sachen Impfung steht Kleinmürbisch im Burgenland. Mit fast 89 Prozent Erst- und knapp 85 Prozent Zweitstichen ist die kleine Gemeinde im Südburgenland in Sachen Impfquote die Nummer eins in Österreich. Für den Bürgermeister der 235-Einwohner-Gemeinde, Martin Frühwirth (SPÖ), ist dieser „Titel“ kein Selbstläufer, wie er zum KURIER sagt: „Wir sind als Gemeinde aktiv an die Bürger herangetreten und haben ihnen bei der Anmeldung geholfen. Und wir haben auch stets ausreichend informiert.“ Gerade bei der älteren Generation, die entweder kein Internet hat oder sich kaum damit auskennt, sei die Hilfe durch das Gemeindeamt gut angekommen, so Frühwirth: „Wir haben immer wieder darauf hingewiesen, dass die Leute in das Gemeindeamt kommen oder anrufen sollen und wir ihnen helfen. Zudem haben wir zwei Hausärzte in der Gemeinde, die brennende Impfbefürworter sind, und das hilft auch.“