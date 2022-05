Warnung: Falsche Polizisten im Raum Eisenstadt unterwegs

Als falsche Polizisten gaben sich am Mittwoch zwei Männer aus, um eine Frau in Eisenstadt um ihr Erspartes zu bringen. Via Telefon meldete sich ein unbekannter Mann bei der Dame und gab sich als Einsatzbeamter aus, der zu einer Bande ermittle, welche gemeinsam mit Bankangestellten betrügerische Handlungen begeht.