Walbersdorf: Haus für Fabrikanten und Landeshauptleute

In diesem Haus überlagern sich mehrere Geschichten. Das ehemalige Fabrikantenwohnhaus in der Berggasse 2 in Walbersdorf wurde um 1900 erbaut. Es war Teil und ist heute letztes Überbleibsel der von 1867 bis 1983 bestehenden „ersten Walbersdorfer Dampfziegelei des Johann Prost“. Als solches zeugt es von der beginnenden Industrialisierung des agrarischen Westungarns in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts.

Das „Prost-Haus“ hat zwar architektonisch Bezug auf die damals allgegenwärtigen Streckhöfe genommen, aber der Stil des ländlichen Späthistorismus hat das Fabrikantenhaus zugleich deutlich von den Häusern der Arbeiter und Kleinbauern ringsum abgehoben.

Und nicht zuletzt war das Domizil des Ziegelfabrikanten auch Wohnsitz zweier Landeshauptmänner des Burgenlandes in der Ersten und der Zweiten Republik. Prosts Schwiegersohn Anton Schreiner (Landeshauptmann 1928-1929 und 1930-1931) und Schreiners Schwiegersohn Lorenz Karall (1946-1956) lebten hier.