Wahlkampf-Finish: Minister-Meetings und Meilensteine

Julia Kernbichler, Listenzweite von Neos, machte sich am Donnerstag zum Beispiel selbst ein Bild davon, wie es um die Mobilität im Burgenland bestellt ist. Von ihrem Heimatort Stegersbach fuhr sie öffentlich in die Landeshauptstadt Eisenstadt. Für diese Strecke brauchte sie dreieinhalb Stunden und musste vier Mal umsteigen. „Dass man schneller mit dem Zug von Wien in Salzburg ist, als vom Südburgenland in Eisenstadt ist im Jahr 2020 einfach nur peinlich für die Politik“, kritisiert Kernbichler, die ihre Reise in drei Episoden auf ihrer Facebookseite veröffentlicht hat.

Die Grünen haben am Donnerstag Unterstützung aus Wien bekommen. Sozialminister Rudolf Anschober warb bei einer Pressekonferenz mit den Grünen-Kandidaten in Eisenstadt für das „Community Health Nurses“ (CHN)-Konzept.