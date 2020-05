Vorzug für vorgezogenen Wahltag

In Eisenstadt, wo die Wahlkommission von 16 bis 20 Uhr ihres Amtes waltete, war Bischof Ägidius Zsifkovics unter den ersten Stimmbürgern. Geduldig harrte der katholische Oberhirte in der langen Schlange im Foyer des Rathauses aus. Er sei am Wahlsonntag mit Pfarrvisitationen eingedeckt und nutze deshalb gerne den zweiten Wahltag, ließ Zsifkovics den KURIER wissen – und: "Möge die Wahlbeteiligung steigen". Je ein Wahllokal war auch in den Ortsteilen Sankt Georgen und Kleinhöflein eingerichtet.

In Oberwart sperrte das Wahllokal im Rathaus um 17 Uhr auf. Schnell bildete sich eine Schlange durch den ganzen Vorraum. "Mit so viel Andrang haben wir nicht gerechnet, es waren 244 Wähler hier", sagte ÖVP-Bürgermeister Georg Rosner. Auch im Süden wurde der zusätzliche Tag gern angenommen. "Wir sind mit unserem Erstwähler hier, um ihn am Sonntag nicht aufwecken zu müssen, damit er zur Wahl geht", begründete eine Mutter, die gemeinsam mit ihrem Sohn die Stimme abgab. Junge sind die Hauptzielgruppe, für die dieser vorgezogene Wahltag eingerichtet wurde. Alle, die nach 1984 geboren wurden, werden erfasst. "Wir haben eine Liste geführt und müssen das Ergebnis heute noch der Behörde bekannt geben", sagte Rosner Freitagabend. Das Alter der Wartenden bildete einen Querschnitt der Bevölkerung. Der Wahlsonntag werde dann entspannter ablaufen.

In Güssing war das Wahllokal schon ab 14 Uhr geöffnet. "Nach einer guten Stunde hatten bereits 2,5 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben", vermeldete Güssings SPÖ-Stadtchef Vinzenz Knor. 6,27 Prozent, also 202 Personen, waren es am Abend. "Wir sind sehr zufrieden", sprach Knor wohl für viele seiner Kollegen – der Mehraufwand war nicht unbelohnt geblieben.