Vorwurf der Gewaltausübung: Kindergartenpädagogin vor Gericht

Eine ehemalige Kindergartenpädagogin muss heute, Dienstag, auf der Anklagebank am Landesgericht Eisenstadt Platz nehmen. Der Pädagogin werden Nötigung sowie fortgesetzte Gewaltausübung vorgeworfen.

Die Beschuldigte soll, so der Vorwurf, in einem Kindergarten mehrere Kinder beim Essen der Jause bzw. des Mittagsessen angeschrien haben, wenn ihre Schützlinge nicht essen wollten. Zu dem soll die Angeklagte Kindern den Mund mit Daumen und Zeigefinger aufgedrückt und ihnen das Essen in den Mund geschoben haben.

Der Prozess ist bis am Nachmittag anberaumt.