Vorschau: Die Woche im Burgenland

Sonderausstellung im Haydn-Haus

Die diesjährige Sonderausstellung im Haydn Haus in Eisenstadt stellt jene Personen in den Mittelpunkt, die als erste mit der Musik von Joseph Haydn und den Eigenheiten seines Kompositionsstiles in Berührung kamen und die Faszination dafür verbreiteten: seine Schüler und Musiker. Mit der Liebe zu Joseph Haydns Musik machten es sich auch spätere Generationen, von seiner Lebenszeit bis heute, immer wieder zur Aufgabe, seine Musik in die Welt hinauszutragen.

Widmungskompositionen, Porträts, Schreibgeräte, sowie eine Flötenuhr und historische Lehrbücher aus Haydns Schulzeit werden in der Ausstellung präsentiert. Die Ausstellungseröffnung findet am Donnerstag 28. März, um 19 Uhr, im Haydn-Haus Eisenstadt statt – www.haydnhaus.at.