Von Kelten bis Klarinette am nächsten langen Wochenende

Am Samstag findet in Rechnitz der Steinzeit-Aktionstag statt.

Eisenstadt Am Freitag, 20. Juni, um 19:30 Uhr wird im Schloss Esterházy Joseph Haydns „Schöpfung“ in einer Bearbeitung für Klarinettenorchester uraufgeführt. Das Arrangement stammt von Sonja Equiluz, Solisten und der Chor Burgenland sorgen für musikalische Tiefe. Mit dem Kartenkauf wird die ME/CFS-Forschung unterstützt. Karten und Infos: esterhazy.at Das Bildungszentrum St. Bernhard bietet am 20. und 21. Juni ein Programm zur interreligiösen Mystik. Am Freitag spricht Martin Rupprecht über Parallelen zwischen Christentum und Islam, am Samstag folgt ein Seminar mit Rosina Fawzia Al-Rawi zum islamischen Sufismus. Ort: Bildungszentrum St. Bernhard. Anmeldung: erwachsenenbildung@martinus.at, 02682 777-281, martinus.at/erwachsenenbildung Sommerfest – Episode 2 in der Selektion Burgenland

Am 21. Juni ab 12 Uhr steigt in der Selektion Vinothek Burgenland in Eisenstadt die zweite Auflage des Sommerfests. Feine Weine, Spezialitäten vom Grill, DJ-Sound und Gastwinzer wie Christian Tschida und Clemens Krutzler machen das Event zum Genusserlebnis. Reservierung: +43 2682 63345, wein@selektion-burgenland.at, www.selektion-burgenland.at

Nordburgenland Drei Tage lang wird beim Johannikirtag in St. Margarethen gefeiert: Am 21. Juni sorgen Seewinkel-Blech und Schalltaxi für Stimmung. Am 22. Juni folgt der Frühschoppen mit dem Musikverein Rust. Höhepunkt ist der Jahrmarkt am 24. Juni mit Musik von früh bis spät – darunter die Edelhof-Musikanten, die Zsaumgsuachtn und Bärenstark. Ort: Musikvereinshaus, Kirchengasse 33. Eintritt: Samstag und Dienstag freie Spende, Sonntag freier Eintritt. Lavendelfest in Parndorf

Am 21. und 22. Juni duftet es in Parndorf intensiv nach Lavendel. Beim Lavendelfest gibt es Workshops, Picknickplätze, Führungen und ein Kinderprogramm. Im Lavendel-Shop lockt eine limitierte Geschenkbox. Für Speisen und Getränke ist gesorgt. Eintritt: freie Spende; Infos: +43 664 1823314, info@lavendeldesign.eu, www.lavendeldesign.eu

Wein mit Weitblick am Ungerberg in Gols

Am Samstag, dem 21. Juni, lädt der Weinbauverein Gols ab 17 Uhr zum stimmungsvollen „Wein mit Weitblick“ auf die Aussichtsplattform am Ungerberg. Mit dabei: zahlreiche Golser Winzer:innen, feine Heurigenschmankerl, lässige Musik und ein traumhafter Ausblick bis zum Neusiedler See. Bei Sonnenuntergang lässt sich der Sommerabend inmitten der Weinrieden besonders romantisch genießen. Gläser werden gegen einen Einsatz von fünf Euro ausgegeben. Eintritt frei, keine Anmeldung erforderlich. Infos: Tel.: +43 664 75116222, Mail: info@weinort-gols.at, weinort-gols.at Vom 20. bis 22. Juni wird das Freilichtmuseum in Schwarzenbach (NÖ) wieder zur Bühne für ein authentisches Keltenleben. Reenactment-Gruppen, Workshops, keltische Speisen und Musik entführen Besucher in die Vergangenheit. Höhepunkte: das Sonnwendfeuer, Kämpfe der Gruppe Epona und der Zehnkampf der Kelten. Auch Kinder kommen bei Streichelzoo, Körperbemalung und Bogenschießen auf ihre Kosten. Eintritt: ab 6 Euro; Infos: keltendorf-schwarzenbach.at Hofkonzert im Weingut Triebaumer, Rust

Am 20. Juni ab 20 Uhr verwandelt sich der Innenhof des Weinguts Triebaumer in Rust in eine sommerliche Konzertkulisse. Live auf der Bühne: Silver Rivolta, KATH, HeanSehng und STRIXX. Dazu gibt“s exzellenten Ruster Wein und stimmungsvolle Atmosphäre. Karten an der Abendkasse oder unter: +43 664 3728451, kulturverein.rust@gmx.at

Südburgenland Am Sonntag, 22. Juni, wird in Oberpullendorf ein neues Buch über den Biedermeiermaler Alexander Kozina (1808-1873) präsentiert. Der aus Oberpullendorf stammende Künstler steht im Mittelpunkt einer Lesung und Gesprächsrunde. Ort: Augasse 7, Beginn 16 Uhr. Eintritt frei. Wine & Sound in Deutschkreutz

Am 21. Juni 2025 verwandelt sich das Weingut Kirnbauer in Deutschkreutz in eine Bühne für Musik, Lifestyle und edlen Wein. Das neue Konzept bietet mit einem Beachclub, DJ-Decks im Weingarten, kulinarischen Highlights und einer Rooftop After Party ein Event der Extraklasse. Die Weinverkostung mit 12 Proben beginnt ab 15 Uhr, gefeiert wird bis 00:30 Uhr – mit chilligen Sounds von Stardust, Komosny & Mogg und Groundlevel Vienna. Reservierung empfohlen, vor allem für Beachclub, Terrasse oder Weingarten. Eintritt ab 1.5.: € 60 inkl. 12 Weinproben, € 5 Kaution für Weinglas. Infos & Reservierung: kirnbauer@phantom.at, Tel.: +43 664 1088080, www.phantom.at Am Samstag, 21. Juni, lädt Rechnitz von 10 bis 18 Uhr zum großen Steinzeit-Aktionstag. Besucherinnen und Besucher können Keramik formen, Steinbeile schleifen, Lehmwände bauen oder an einer Rätselrallye teilnehmen. Höhepunkt ist die Präsentation der einzigartigen Kreisgrabenanlage, über 6500 Jahre alt. Ein Erlebnis für die ganze Familie – ohne Anmeldung. Ort: Veranstaltungsgelände Rechnitz. Eintritt frei. Infos: burgenland.at/wissenschaft

Am Sonntag, 22. Juni, heißt es wieder: Alle auf den Geschriebenstein. Geführte Wanderungen starten frühmorgens aus sieben Naturparkgemeinden – inklusive Königsetappe mit Hans Goger aus Güssing. Am Ziel erwarten die Wandernden Musik, Verpflegung und ein Kletterturm. Ab 14:30 Uhr bringt ein Shuttlebus alle zurück. Infos: naturpark-geschriebenstein.at Am 20. und 21. Juni lädt das Weingut Iby-Lehrner in Horitschon jeweils ab 15 Uhr zum Sommerauftakt. Geboten werden exklusive Weine, burgenländische Schmankerl und ein entspanntes Selbstbedienungskonzept im Innenhof. Für den Sommerwein-Vorrat gibt es spezielle Angebote. Eine Anmeldung ist nicht nötig – einfach kommen und genießen.

Eintritt frei; Infos: +43 676 4579656, info@iby-lehrner.at, www.iby-lehrner.at