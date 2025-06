Grüne gegen Drosselung beim Einspeisen erneuerbarer Energie

Während der rote Landeshauptmann Hans Peter Doskozil vor allem auf den Landesenergieversorger setzt, wenn er Energiepolitisches zu sagen hat, besucht seine grüne Stellvertreterin Anja Haider-Wallner zu diesem Zweck gern private Vorzeigeunternehmen.

War es vor einiger Zeit der Photovoltaik-Großhändler Energy 3000 in Müllendorf, bei dem Haider-Wallner beklagte, dass die Bundesregierung die Mehrwertsteuerbefreiung für Photovoltaikanlagen streiche, wählte sie am Mittwoch einen Betriebsbesuch bei der Firma Püspök in Nickelsdorf und Gols für Kritik an Türkis-Rot-Pink.