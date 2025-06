Spital im Weingarten: Sudern über grünen Sündenfall

Anja Haider-Wallner mit Alfred Gusenbauer zu vergleichen, wäre in fast jeder Hinsicht unpassend. Dennoch ließ die grüne Landeshauptmannstellvertreterin am Dienstagabend die Erinnerung an den roten Ex-Kanzler mit der spitzen Zunge kurz aufleben.

Hatte den Sozialdemokraten vor Jahren vorm „üblichen Gesudere“ bei Parteiveranstaltungen gegraut, reagierte Haider-Wallner beim letzten Termin ihrer Dialogtour durchs Burgenland leicht säuerlich auf insistierende Fragen einer Besucherin zum geplanten Krankenhaus in Gols.