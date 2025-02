"Plötzlich Landeshauptmannvize": Anja Haider-Wallners rasanter Aufstieg

Erst konnten sich die Grünen bis zum Wahltag nicht sicher sein, dem neuen Landtag überhaupt noch anzugehören und dann – keine drei Wochen später – finden sie sich sogar in der Landesregierung wieder. Just 25 Jahre nach dem ersten Einzug in den Landtag im Dezember 2000.

Seit 2023 Landessprecherin

Noch atemberaubender ist der Aufstieg für Haider-Wallner selbst. Nach Jahren im Eisenstädter Gemeinderat wurde die zweifache Mutter, die zuletzt als Projektleiterin und Trainerin für Arbeitsmarktprojekte ihr Geld verdient hat, 2023 Landessprecherin der Grünen. Erst im vergangenen Sommer löste sie Regina Petrik als Abgeordnete und Klubchefin im Landtag ab.