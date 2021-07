Vollbrand im Eisenstädter Industriegebiet

Die schnelle Entdeckung, das konsequenten Einschreiten der Feuerwehr sowie die bautechnische Beschaffenheit des Gebäudes - bei dem am stärksten betroffenen Bereich handelte es sich um eine Stahlbetonwand - verhinderten ein Eindringen der Flammen in die riesige Lagerhalle, in der auch Gasflaschen und weitere Waren gelagert waren.

Nach etwa 45 Minuten konnte Entwarnung gegeben werden. Die Nacharbeiten, im Zuge derer auch ein kleiner Teil des Daches abgetragen und gemeinsam mit der Landespolizeidirektion Burgenland diverse Kontrollen durchgeführt wurden, dauerten noch bis etwa 2.30 Uhr.

Insgesamt standen fünf Feuerwehren mit sechzig Mitgliedern und zwölf Fahrzeugen im Einsatz.