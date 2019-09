Vier Tote auf S31: Asfinag plant weiteren Sicherheitsausbau

Etwa 500 Meter davor, bei Markt St. Martin, hat sich am Sonntagabend der Frontalzusammenstoß ereignet. Dabei dürfte das Fahrzeug eines deutschen Ehepaares (75 und 76 Jahre) zunächst die rechte Leitschiene touchiert haben.

„Daraufhin schlitterte der Wagen über alle vier Spuren und krachte frontal in den entgegenkommenden Pkw“, schildert Polizeisprecher Helmut Marban am Montag. Die zwei Burgenländerinnen im Alter von 52 und 55 Jahren starben – ebenso wie das deutsche Ehepaar – noch an der Unfallstelle.

Aus Sicht der Polizei sei der Unfall nicht zu verhindern gewesen. „Auch noch mehr Polizei-Kontrollen hätten dieses Unglück nicht verhindern können“, sagt Marban.