448 Windkraftanlagen gab es Ende des Vorjahres im Burgenland, die allermeisten stehen im Bezirk Neusiedl am See. Der nach Fläche und Einwohnerzahl größte Bezirk des Landes gilt denn auch seit Jahren als ziemlich ausgereizt, wenn nach neuen Standorten für Windräder gesucht wird.

Jetzt müssen im Windrad-Eldorado Österreichs aber doch noch weitere Standorte gefunden werden, höchstens für 50 bis 60 Windräder.

Grund ist die ab 2026 im Raum Nickelsdorf geplante Elektrolyseanlage, die Burgenland Energie und Verbund gemeinsam errichten wollen. Aus 300 Megawatt Wind- und Sonnenenergie sollen im Vollausbau 40.000 Tonnen grüner Wasserstoff produziert werden, haben Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) und LH Hans Peter Doskozil (SPÖ) im vergangenen Sommer angekündigt. Das Projekt ist damit europaweit eines der größten Wasserstoffprojekte.