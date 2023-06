Verwirrung um Größe von neuem Businesspark in Nickelsdorf

Aktuell ist bereits ein interkommunaler Businessparks in Rudersdorf in Betrieb, an einem zweiten (in Oberpullendorf) wird gebaut. Die Idee hinter dem Projekt: Gemeinden, die selbst über wenig Gewerbeflächen verfügen, können solche hier erwerben und von Kommunalsteuereinnahmen profitieren.

Margit Paul-Kientzl, sie ist Gemeinderätin in einer der Gemeinden, die sich am Businesspark beteiligen könnten (Winden am See), sieht darin kein sehr verlockendes Angebot: „Wir müssten in Winden dafür einen Kredit von über 300.000 Euro aufnehmen. Kommunalsteuer würden wir aber erst erhalten, wenn dieser Kredit nach sehr vielen Jahren abbezahlt ist. Das ist ein schlechtes Investment.“