Vereine entscheiden über Ausschluss von Funktionär

Via Mitteilung an alle Vereine ruft der Burgenländische Fußballverband (BFV) zur außerordentlichen Hauptversammlung. Am 20. September soll im Gasthof Muschitz in Markt Sankt Martin über die Zukunft von Vizepräsident Ernst Wild entschieden werden. Entweder wird der mehrheitliche beschlossene Entscheid bestätigt oder aufgehoben.

Wild wurde im Rahmen des Spielmanipulationsskandals 2021 zur Last gelegt, als Obmann des ASV Draßburg, die Meldepflicht verletzt zu haben. Er habe nach möglicher Kenntnis der Manipulation ein Protokoll angefertigt und sich darüber mit seinem Rechtsanwalt beraten, dieses jedoch nicht an den Österreichischen Fußballbund (ÖFB) weitergeleitet.

Vom burgenländischen Verband wurde dies als „unehrenhaftes Verhalten“ deklariert und Wild aus ausgeschlossen. Die ÖFB-Rechtspflegeordnung sehe eine Meldepflicht bei Verletzungen des Fairplay-Gedankens vor.