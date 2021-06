"Vakuum" ein Stück Zeitgeschichte aus dem Südburgenland

Während der Dreharbeiten hat sie einige Förderer gewonnen und so ist das Projekt gewachsen. „Auch der Bayrische Rundfunk ist eingestiegen oder die Kulturabteilung des Landes Burgenland“, sagt Schranz. 50 Drehtage hat die Oberwarterin absolviert. „Durch das Filmen bin ich auch in meiner Bildsprache gewachsen“, sagt Schranz. Dramaturgisch und im Schnitt hat sie Sebastian Schreiner unterstützt. „Wir haben dann immer wieder auf die neuen Situationen reagiert und wollten auch die Öffnung im Sommer mitdrehen und den Vergleich zum zweiten Lockdown im Herbst“, sagt Schranz: „Es ist schon ein Stück Zeitgeschichte geworden.“ Die Österreich-Premiere fand beim Grazer Filmfestival Diagonale statt.

Am 26. Juni feiert „Vakuum“ im Oberwarter Diesel Kino Burgenland-Premiere, weitere Vorstellungen sind am 27. und 29. Juni geplant. Für Schranz ist die Premiere in ihrer Heimatgemeinde etwas Besonderes. Gleichzeitig ist der Film auch die Abschlussarbeit für ihr Studium in München. Danach stehen einige Projekte im Burgenland an. Etwa das EU-Art Symposium in der Cselley Mühle oder beim Klangfrühling. Für den nächsten Dokumentarfilm läuft bereits die Ideensammlung, mehr will sie noch nicht verraten. Es wird aber wieder der menschliche Zugang zum Thema im Vordergrund stehen.