"Unzumutbar!": SPÖ fordert Maßnahmen gegen Schlepperkriminalität

Auch die Bundes-FPÖ warf Karner am Samstag einmal mehr Versagen in der Asylpolitik vor. Die Dutzende Aufgriffe jeden Tag im Burgenland würden zeigen, „dass es keinen Grenzschutz, sondern nur ein Empfangskomitee gibt“, so der FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer in einer Aussendung. Die rund 44.000 bis Ende September gestellten Asylanträge seien der dritthöchste Wert seit Jahrzehnten, nur 2015 und 2022 habe es mehr Anträge gegeben, so Amesbauer.