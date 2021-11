Unternehmen „fliegen“ auf Punitz im Bezirk Güssing

Der Bezirk Güssing glänzt nicht gerade durch eine gute Verkehrsanbindung oder große Ballungszentren. Kein Meter Schiene oder höherrangige Straße durchqueren den Bezirk. Dafür gibt es in Punitz, einem Ortsteil von Tobaj, den einzigen Flugplatz mit asphaltierter Landebahn. Genau rund um diesen begann sich das Industriegebiet in den vergangenen Jahren zu entwickeln. „Das Betriebsgebiet läuft wirklich gut“, sagt Bürgermeister Helmut Kopeszki von der ÖVP. Der Unternehmer ist als Quereinsteiger vor vier Jahren zu diesem Job gekommen und führt seit damals die Geschicke der flächenmäßig größten Gemeinde des Südburgenlandes mit sechs Ortsteilen: Deutsch Tschantschendorf, Kroatisch Tschantschendorf, Hasendorf, Tobaj, Tudersdorf und Punitz. 1.365 Einwohner zählt die Gemeinde. Rund 300 davon leben in Punitz. Ebenso viele Arbeitsplätze werden geboten und es könnten bald mehr sein.